«Россети» обновили изоляцию на магистральной ЛЭП, питающей центр Оренбургской области

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги установили 4,5 тыс. новых российских изоляторов на линии электропередачи 220 кВ в Оренбургской области. В результате повысилась надежность электроснабжения центральной части региона, включая Оренбург, и схемы выдачи мощности объектов генерации Южного Урала.

Вместо выработавших свой ресурс изоляторов на ЛЭП смонтировали современные стеклянные аналоги, имеющие высокую изолирующую способность, повышенную механическую прочность, устойчивость к перепадам температур и воздействию внешних факторов. Кроме того, дефекты таких устройств можно обнаружить визуально без применения специальных средств диагностики. Это позволяет оперативно заменить поврежденный изолятор и избежать перебоев в электроснабжении потребителей. Отсутствие микротрещин сводит к нулю скрытые утечки тока на землю, что существенно снижает энергопотери.

Всего в рамках ремонтной кампании 2026 года в регионах присутствия филиала заменят порядка 29 тыс. изоляторов. Работы проходят на 130 линиях электропередачи 220–500 кВ в Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областях, а также в республиках Мордовия, Чувашия и Марий Эл.