ChinaCable.ru показала экструзионную линию GERAMACH в работе

Компания ChinaCable.ru представила видеообзор работающей экструзионной линии GERAMACH. В ролике, опубликованном в Telegram-канале ChinaCable Compass, показаны панель управления оборудованием, экструзионная головка и участок охлаждения готового изделия.

На линии продемонстрирован процесс наложения полимерного покрытия на кабельную продукцию. После выхода из экструзионной головки изделие поступает в охлаждающую ванну, где происходит его первичное охлаждение и стабилизация геометрических параметров.

Линии GERAMACH работают под управлением программного обеспечения, разработанного специалистами ChinaCable.ru, и собираются по электрическим схемам, подготовленным инженерами компании в области автоматизированных систем управления. Программная и электротехническая части имеют модульное исполнение и могут настраиваться с учётом требований конкретного производства.

Система управления предусматривает ручной, смешанный и автоматический режимы работы. Автоматизация позволяет синхронизировать работу экструдеров и тягового оборудования, поддерживая заданную толщину наносимого слоя при изменении скорости линии. В конструкции также предусмотрены средства контроля основных и вспомогательных систем оборудования.