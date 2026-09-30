До 2029 года в Подмосковье начнут строительство еще 1,3 млн кв. м объектов в формате «Лайт индастриал»

На сегодняшний день в Московской области девелоперами построено более 500 тыс. кв. метров производственных площадей в формате «Лайт индастриал», строительство еще почти 1,3 млн начнется в 2027-2029 годах, рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе конференции «Индустриальная недвижимость», организованной деловым изданием «Ведомости».

«В реализации на текущий и следующий годы у нас находятся 14 крупных проектов – это более 790 тыс. кв. метров недвижимости», – отметила зампред Зиновьева.

По ее словам, в ТОП-5 городских округов по реализации проектов в формате «Лайт индастриал» входят Люберцы, Жуковский, Подольск, Ленинский и Химки.

«Лайт индастриал сегодня становится платформенной инфраструктурой для развития бизнеса. В INDUSTRIAL CITY в Подмосковье уже построено 517 тыс. кв. м, еще 311 тыс. кв. м находится в строительстве, 445 тыс. кв. м проектируется. Таким образом, общий объем площадей в реализации превышает 1,3 млн кв. м. Готовые производственно-складские помещения, развитая социально-бытовая и цифровая инфраструктура, а также экосистема из более чем 20 сервисов для резидентов позволяют запускать производство примерно за три месяца и быстрее масштабировать бизнес», — отметил партнер ХСА | INDUSTRIAL CITY Артём Петрухин.

Напомним, что «Лайт индастриал» – это готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой и инженерными сетями, позволяющими быстро и с наименьшими затратами запускать небольшие производственные предприятия.