EL-Комитет НОПСМ вошёл в работу нового профильного комитета РСС

29 сентября состоялось установочное заседание нового Комитета Российского союза строителей по противодействию незаконному обороту строительных материалов, изделий и конструкций. В мероприятии принял участие ответственный секретарь EL-Комитета НОПСМ Артём Колесник.

Председателем комитета назначен исполнительный директор Ассоциации НОПСМ Антон Солон. В его состав вошли представители отраслевых объединений, обладающих опытом противодействия распространению фальсифицированной строительной продукции и заинтересованных в совместной работе по этому направлению.

Одной из задач комитета станет повышение компетенций строительных организаций при проведении входного контроля материалов. Кроме того, участники планируют разрабатывать правовые механизмы, направленные на сокращение оборота фальсифицированной и контрафактной продукции, а также повышение прозрачности проверки качественных характеристик изделий, применяемых на строительных объектах.

По итогам заседания утверждён план работы комитета на ближайший год, предусматривающий проведение практических и экспертных мероприятий. Участие EL-Комитета НОПСМ в этой работе должно расширить взаимодействие со строительными организациями и профильными подразделениями Минстроя России по вопросам противодействия распространению фальсифицированной кабельной продукции.