Генеративный ИИ и авторское право: Илья Петричиц представил опыт RusCable Студии RC3D на 89-м Общем собрании АЭК

29 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге руководитель RusCable Студии RC3D Илья Петричиц выступил в рамках 89-го Общего собрания членов Ассоциации «Электрокабель». Доклад был посвящён интеллектуальной собственности при использовании генеративного искусственного интеллекта, качеству промышленной визуализации и профессиональным требованиям к созданию цифрового контента.

На примерах из практики студии докладчик рассмотрел вопросы, с которыми сталкиваются кабельные предприятия при подготовке каталогов, корпоративных сайтов, презентаций и рекламных материалов: как применять ИИ, обеспечивать техническую достоверность изображений и сохранять информацию об их происхождении. Генеративные инструменты уже помогают ускорять аналитику, разрабатывать эскизы, проверять код и искать варианты визуальных решений. При этом, по оценке Ильи Петричица, качество результата по-прежнему зависит от профессиональной подготовки человека, его вкуса и способности проверить работу технологии.

Для промышленного дизайна особенно важна техническая точность. Внешне убедительное изображение может содержать ошибки в конструкции изделия, сочетании материалов или расположении элементов. В кабельной визуализации такие детали непосредственно влияют на то, насколько правильно заказчик понимает продукт. Поэтому материалы, созданные с участием ИИ, требуют проверки специалистами, знакомыми с устройством и характеристиками продукции. Отдельное внимание в докладе было уделено происхождению визуального контента и рискам переработки чужих изображений. Илья Петричиц рассказал о значении исходных файлов, промежуточных версий, истории разработки и договорной документации. Сохранение этих материалов позволяет проследить процесс создания работы и подтвердить вклад её авторов. Для предприятия такой подход помогает сделать взаимодействие с подрядчиками более прозрачным и заранее определить условия использования и передачи материалов.

Ещё одна тема выступления — ценность полноценной цифровой модели продукта. Модель, разработанная с учётом технических особенностей изделия, становится основой для целой системы коммуникаций: каталога, сайта, анимации, презентаций и рекламного контента. Согласованная работа с этой основой помогает сохранять точность и единый визуальный язык при переходе между форматами. В веб-разработке Илья Петричиц отметил важность предварительного изучения продукции, аудитории и задач компании. Структура сайта, тексты и визуальные материалы должны помогать посетителю разобраться в предложении производителя и получить нужную информацию. Использование ИИ в этом процессе требует содержательной проверки, чтобы типовые формулировки и изображения не вытесняли реальные особенности предприятия.

По мнению докладчика, широкая доступность генеративных инструментов повышает значение индивидуальности, вкуса и отраслевой экспертизы. Именно эти качества позволяют создавать узнаваемые материалы, точно представлять сложную продукцию и выстраивать последовательную коммуникацию с заказчиками. RusCable Студия RC3D специализируется на промышленном дизайне и визуализации кабельной, электротехнической и светотехнической продукции. В выступлении на площадке АЭК студия представила свой подход к работе с новыми технологиями: применение ИИ сопровождается профессиональной проверкой результата, документированием процесса и вниманием к интеллектуальному труду.



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