На пляжную зону в парке «Дружба» в Ростове-на-Дону потратят почти 760 млн рублей

В Ростове-на-Дону завершат обустройство пляжной зоны в парке «Дружба» на улице Капустина, 1/1а. На финальный этап работ выделили 762,8 млн рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заказчик объявил конкурс на выбор подрядной организации. Победитель приведёт в порядок прибрежную часть парка, подготовит инфраструктуру для купания и отдыха, завершит благоустройство прилегающей территории. Победителя торгов выберут до 15 октября 2026 года.

Строители приступят к работе 2 ноября 2026 года. Полностью завершить проект планируют к концу ноября 2027 года. Обновлённая зона сделает территорию у воды комфортной и безопасной для отдыха горожан.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.