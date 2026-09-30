На ремонт участка трассы А-370 «Уссури» в Приморье направят почти 1,2 млрд рублей

В Приморском крае обновят 15-километровый отрезок федеральной автодороги А-370 «Уссури», соединяющей Хабаровск и Владивосток. Речь идет об участке с 432-го по 447-й километр. На эти цели выделили 1,2 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает портал RosTender.info.

Работы приведут дорожное полотно в нормативное состояние, повысят безопасность движения и увеличат пропускную способность трассы. Выбор компании, которая займется реконструкцией, продлится до 16 октября 2026 года.

Подрядчик завершит все запланированные мероприятия до 30 сентября 2028 года.

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