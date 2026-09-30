Провода АСКП и АСКС производства «Сарансккабель-Оптики» аттестованы для объектов «Россетей»

ООО «САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА» прошло плановую проверку производства и подтвердило соответствие выпускаемой продукции техническим требованиям электросетевой компании. По итогам аудита предприятие получило максимальные 100 баллов по системе оценки СТО 34.01-22-002-2023. Продукция рекомендована для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети».

Одним из основных результатов проверки стала аттестация проводов марок АСКП и АСКС, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 839-2019. По информации производителя, предприятие вошло в число первых компаний, конструкции которых получили соответствующее одобрение для использования российскими энергетическими организациями.

Провод АСКП по своей основе аналогичен стандартному сталеалюминиевому проводу марки АС: механическую нагрузку воспринимает стальной сердечник, вокруг которого расположены алюминиевые проволоки. При этом всё внутреннее межпроволочное пространство конструкции, за исключением наружной поверхности провода, заполняется нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости. Таким образом защищаются стальной сердечник и внутренние слои алюминиевых проволок, а доступ влаги и воздуха к металлическим элементам ограничивается. Это позволяет снизить риск коррозии и окисления внутренних слоёв и увеличить срок службы провода.

В конструкции АСКС защитная смазка наносится непосредственно на стальной сердечник: ею заполняется межпроволочное пространство сердечника и покрывается его наружная поверхность. В отличие от АСКП, где смазкой заполнены внутренние полости всей конструкции, в АСКС защита сосредоточена на стальном сердечнике — наиболее уязвимой для коррозии части провода. Наружное покрытие сердечника также ограничивает его контакт с влагой и окружающей средой.

Обе конструкции предназначены для повышения коррозионной стойкости, надёжности и долговечности проводов воздушных линий электропередачи. Используемая нейтральная смазка обладает повышенной нагревостойкостью и обеспечивает сохранение защитных свойств при эксплуатации провода.

Ранее провода АСКП и АСКС поставлялись на рынки стран СНГ и эксплуатировались в различных климатических условиях. После прохождения аттестации продукция может применяться на объектах электросетевого комплекса «Россетей».