Специалисты «Ярэнерго» заменили более 55 километров линий электропередачи в Ярославской области

Филиал «Россети Центр» — «Ярэнерго» реализует программу по повышению качества и надежности электроснабжения сельских территорий. В рамках ремонтных и инвестиционных мероприятий энергетики проводят реконструкцию электрических сетей 0,4-10 кВ.

С начала года специалисты «Ярэнерго» заменили и отремонтировали 57 км линий электропередачи (ЛЭП), провели работы на 183 трансформаторных подстанциях, расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 1,5 тыс. га охранных зон ЛЭП.

Комплексная замена оборудования завершена в 34 населенных пунктах. Наибольшие объемы выполнены в селе Ивановское, деревнях Кошелево и Лаврентьево (Рыбинский округ), Борисовское, Исады, Тюньба и Федяево (Некрасовский округ), Заборное (Ярославский округ), Слобода (Гаврилов-Ямский округ).

Обновление затрагивает не только сами населенные пункты, но и межпоселковые сети. На протяженных линиях электропередачи 10 кВ энергетики устанавливают новые опоры и монтируют долговечный и надежный самонесущий изолированный провод (СИП).

В настоящее время такие работы активно идут сразу в двух округах: в Ярославском реконструируют 11,5 км ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение 18 сел и деревень, и в Переславль-Залесском округе обновляют 8,5 км сетей для еще 10 населенных пунктов.

Реализация мероприятий позволит повысить надежность подачи электроэнергии потребителям и качественно подготовить сетевую инфраструктуру «Ярэнерго» к отопительному периоду.