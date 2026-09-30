В Ростовской области на 65% выполнено расширение участка трассы Р-280 на обходе Таганрога

Речь идет об участке капитального ремонта с 70-го по 83-й км федеральной трассы Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь в Ростовской области. Работы ведутся подведомственным Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Данный отрезок входит в состав обхода Таганрога, а с другой стороны к нему примыкают садовые товарищества. Интенсивность транспортного потока здесь составляет в среднем порядка 12 тыс. автомобилей в сутки. Поэтому сначала дорожники устраивают две новые полосы для движения, затем на них переключают транспортный поток и приступают к капитальному ремонту двух старых полос.

Таким образом, на время работ специалисты обеспечивают безостановочный пропуск автомобилей по участку в двухполосном режиме – без сужения проезжей части, благодаря чему удается минимизировать неудобства для пользователей трассы.

На сегодняшний день общая техническая готовность объекта составляет порядка 65 %. Вместе с тем основание обновляемого участка автодороги устроено на 72 %, а на отдельных отрезках уже устраивают верхний слой покрытия. Также продолжается переустройство линий коммуникаций: газо- и водопроводов, линии связи и электроосвещения.

До завершения всех работ по устройству четырехполосной проезжей части дорожникам еще предстоит обустроить 12 съездов к дачным товариществам, обеспечив участок переходно-скоростными полосами, и установить две новые остановки общественного транспорта у съездов к хутору Дорогановка и СНТ «Тополь». Также на двух перекрестках появятся новые светофоры, один из них – с зеброй и отдельной секцией для пешеходов.

Кроме того, на объекте смонтируют порядка 7 км уличного электроосвещения, устроят более 20 км металлического барьерного ограждения – в том числе по оси проезжей части для минимизации рисков лобовых столкновений. В завершении работ установят дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.

Полностью выполнить работы по капитальному ремонту планируется до октября 2027 года.

*** В ведении ФКУ Упрдор «Тамань» находится вся автодорога Р-280 «Новороссия» протяженностью более 630 км. Она проходит по территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым, а также Ростовской области. Работы по модернизации трассы идут по всей ее протяженности.