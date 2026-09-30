Временный объезд: под Калугой отремонтируют еще один мост на федеральной трассе

Река Ресса, правый приток Угры, пересекает федеральную автодорогу Р-132 «Золотое кольцо» на 906-м километре. Здесь пройдет капитальный ремонт четырехпролетного моста. Проектно-сметная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Речь идет о сооружении в Юхновском районе Калужской области, на участке Р-132 между Вязьмой и Калугой.

«По итогам технического обследования моста через Рессу принято решение о полной замене береговых опор и пролетных строений. Ширину проезда увеличат с 9,93 м до нормативного значения 11,5 м, высоту перильных и барьерных ограждений и иных конструкций моста также приведут в соответствие с требованиями для безопасного движения автотранспорта», - рассказал представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Тимофей Петренко.

Общая протяженность участка капремонта моста с подходами - около 347 метров.

На время ремонтных работ мост через Рессу будет полностью закрыт. Пропуск транзитного транспорта планируется по временному сооружению.

Заказчик – ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства».

Генеральный проектировщик – ООО «Уралгеопроект».