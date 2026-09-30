«Башкирэнерго» продолжает бороться с нелегальным майнингом

В Башкирии возбуждено уголовное дело за незаконную организацию майнинговой фермы в Иглинском районе. Схема хищения электроэнергии была выявлена в деревне Ленинское, в которой злоумышленник установил оборудование для добычи криптовалюты в хозяйственном помещении и подключил его к электросетям ООО «Башкирэнерго». С помощью перепрошивки прибора учета реальные показания потребляемой электроэнергии были занижены на 86,5 %. Тем самым за пять месяцев незаконной деятельности нанесен материальный ущерб ООО «Башкирэнерго» на сумму более 1,3 млн рублей.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов и департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ООО «Башкирэнерго» нелегальную схему удалось раскрыть и привлечь злоумышленника к уголовной ответственности. Майнеру грозит лишение свободы на срок до двух лет, а также обязанность полностью возместить причиненный ущерб. Кроме того, незаконно установленное оборудование уже изъято, а электроснабжение объекта ограничено.

Стоит отметить, что это не единственный подобный случай в Иглинском районе. В д.Мончазы индивидуальный предприниматель оборудовал нежилое здание под нелегальный майнинг. Там сумма ущерба от неучтенного потребления превысила 2,2 млн рублей. Также возбуждено уголовное дело.

ООО «Башкирэнерго» совместно с правоохранительными органами усиливает работу по пресечению подобных преступлений, подчеркивая, что перегрузка сетей из-за нелегального майнинга создает угрозу стабильному электроснабжению добросовестных потребителей.