Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели — 2026

Архитектура деловой программы Международного форума «Российская энергетическая неделя» опубликована на официальном сайте РЭН-2026. Форум состоится 14–16 октября в Москве. Он будет посвящен переходу «от энергоресурсов и технологий к будущему процветанию». Впервые Российская энергетическая неделя пройдет сразу на двух площадках: в ЦВЗ «Манеж» и в Гостином дворе. Кроме того, в Гостином дворе развернется масштабная выставка оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса. Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Москвы. Организатор Форума — Фонд Росконгресс.

Архитектура деловой программы РЭН-2026 включает семь тематических блоков: «Трансформация рынка нефти», «Развитие рынка газа», «Инвестиции в электроэнергетике», «Новая энергетика», «Экология и энергоэффективность», «Энергия международного сотрудничества» и «Образование и кадры». Это позволит охватить широкий круг вопросов современной энергетики: от геополитических шоков на традиционных рынках нефти и газа, до новых источников энергии и ресурсов для их создания.

«Задача Российской энергетической недели — 2026 заключается в том, чтобы сделать отраслевой диалог максимально прикладным. Поэтому в деловой программе повестка структурирована по ключевым сегментам ТЭК: нефтегазовый сектор, электроэнергетика, ВИЭ и технологическая модернизация. Параллельно усилены блоки по технологиям и отраслевой стратегии, что позволит участникам получить готовые ориентиры для планирования и внедрение решений. Отдельное внимание будет уделено международным проектам и инвестициям», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Участники РЭН-2026 обсудят глобальные изменения на рынках нефти и газа, развитие международного энергетического сотрудничества, инвестиции и модернизацию в электроэнергетике, появление новых игроков, таких как системы накопления энергии и дата-центры. Отдельное внимание будет уделено энергоснабжению Арктики и удаленных территорий, роботизации и развитию малой распределенной генерации, экологической и климатической повестке, а также вопросам инженерного суверенитета и кадровой безопасности в ТЭК.

«В рамках деловой программы уделят внимание технологическому суверенитету и импортозамещению в ТЭК. Ключевой посыл дискуссий заключается в переходе от импортозамещения к импортоопережению: созданию отечественных решений, не просто заменяющих зарубежные аналоги, а превосходящих их по характеристикам и готовых к масштабированию как на внутреннем, так и на внешних рынках», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2026 Антон Кобяков.

В программу Форума также войдут Молодежный день и торжественная церемония награждения победителей международной журналистской премии «Энергия пера», призванной поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики.