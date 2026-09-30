ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил сертификат соответствия на кабели управления сохраняющие работоспособность в условиях пожара

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU C-RU.HK50.B.00407/26 со сроком действия с 25.09.2026 по 24.09.2031 на кабели управления, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, в том числе огне¬стойкие, в климатическом исполнении УХЛ и Т, с числом пар от 2 до 52 включитель¬но, сечением жил от 0,35 до 1,0 мм2 включительно, экранированный, на номинальное напряжение 250 В включительно переменного тока частотой до 1000 Гц или до 350 В включительно постоянного тока, марок: КУПсЭВнг(А)-LS, КУПсЭВнг(А)-FRLS, изго-тавливаемые по ТУ 16.К71-422-2011.