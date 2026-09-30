«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения жителей ТиНАО

Специалисты «Россети Московский регион» установили автоматизированный секционирующий пункт с реклоузером на линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ. Все оборудование отечественного производства.

Реклоузер — это коммутационный аппарат, который в режиме реального времени отслеживает состояние ЛЭП и при возникновении нештатной ситуации (короткого замыкания, обрыва, перегрузки) автоматически отключает поврежденный участок. Это позволяет локализовать технологическое нарушение без отключения всей линии электропередачи и сократить время восстановления электроснабжения.

Реклоузер оснащен микропроцессорной системой защиты и автоматики, способной самостоятельно принимать решения о повторном включении ЛЭП;

Устройство передает телеметрическую информацию в диспетчерский пункт, что позволяет оперативному персоналу контролировать состояние сети в режиме реального времени;

Корпус реклоузера имеет усиленную конструкцию и рассчитан на работу в любых погодных условиях, включая перепады температур, осадки и ветровые нагрузки.

Кроме того, в рамках работ на ЛЭП заменен разъединитель, а также проложены две новые кабельные линии электропередачи по 125 метров каждая.

Установленное оборудование позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей деревни Новомихайловское на территории ТиНАО.