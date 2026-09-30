«Россети Новосибирск» подготовили электросетевую инфраструктуру для медицинского кластера в Сузуне

Компания «Россети Новосибирск» завершила комплекс работ по подготовке электросетевой инфраструктуры для реконструкции поликлиники в рабочем поселке Сузун Новосибирской области. Благодаря оперативно выполненным мероприятиям медучреждение обеспечено необходимой электрической мощностью еще до начала реконструкционных работ.

Создание современного медицинского кластера в Сузуне реализуется поэтапно. Ранее здесь был построен новый реанимационно-операционный блок с приемным покоем, затем выполнена реконструкция главного корпуса больницы. Предстоящее обновление поликлиники – следующий шаг в развитии лечебного учреждения.

Для надежного электроснабжения объекта здравоохранения и обеспечения требуемой мощности в размере 412,58 кВт в рамках инвестиционной программы «Россети Новосибирск» была выполнена реконструкция существующих линий 10 кВ от местной высоковольтной подстанции. Кроме того, специалисты смонтировали и оснастили необходимым оборудованием двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, построили две воздушные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью порядка 30 метров, а также установили 2 линейных разъединителя 10 кВ и комплексы учета электрической энергии. На выполнение этого объема работ компания направила более 4,4 млн рублей.

Создание опережающей энергетической инфраструктуры – это осознанный подход компании «Россети Новосибирск» к работе с социально значимыми объектами. Энергетики не просто реагируют на запросы, а заранее формируют условия для развития территорий, обеспечивая надежную основу для будущих преобразований. Благодаря такому подходу реконструкция поликлиники в Сузуне сможет начаться без дополнительных согласований и задержек, связанных с подключением к электросетям.