«Россети Новосибирск» подготовили электросетевую инфраструктуру для медицинского кластера в Сузуне
Компания «Россети Новосибирск» завершила комплекс работ по подготовке электросетевой инфраструктуры для реконструкции поликлиники в рабочем поселке Сузун Новосибирской области. Благодаря оперативно выполненным мероприятиям медучреждение обеспечено необходимой электрической мощностью еще до начала реконструкционных работ.
Создание современного медицинского кластера в Сузуне реализуется поэтапно. Ранее здесь был построен новый реанимационно-операционный блок с приемным покоем, затем выполнена реконструкция главного корпуса больницы. Предстоящее обновление поликлиники – следующий шаг в развитии лечебного учреждения.
Для надежного электроснабжения объекта здравоохранения и обеспечения требуемой мощности в размере 412,58 кВт в рамках инвестиционной программы «Россети Новосибирск» была выполнена реконструкция существующих линий 10 кВ от местной высоковольтной подстанции. Кроме того, специалисты смонтировали и оснастили необходимым оборудованием двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, построили две воздушные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью порядка 30 метров, а также установили 2 линейных разъединителя 10 кВ и комплексы учета электрической энергии. На выполнение этого объема работ компания направила более 4,4 млн рублей.
Создание опережающей энергетической инфраструктуры – это осознанный подход компании «Россети Новосибирск» к работе с социально значимыми объектами. Энергетики не просто реагируют на запросы, а заранее формируют условия для развития территорий, обеспечивая надежную основу для будущих преобразований. Благодаря такому подходу реконструкция поликлиники в Сузуне сможет начаться без дополнительных согласований и задержек, связанных с подключением к электросетям.
«Россети Новосибирск» последовательно участвуют в развитии системы здравоохранения региона. Компания обеспечивает подключение к электросетям новых больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и последующее электроснабжение построенных и уже действующих медицинских учреждений. Тем самым энергетики участвуют в создании условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Новосибирской области. Реализация подобных проектов особенно важна для отдаленных районов, где стабильная работа социальной инфраструктуры напрямую влияет благополучие местных жителей.