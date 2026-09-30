«Россети Юг» консолидировали 15 энергообъектов в пяти районах Кубани

С начала 2026 года филиал компании «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» принял на обслуживание пять комплектных трансформаторных подстанций и 10 линий электропередачи общей протяженностью 1,7 км в Тихорецком, Павловском, Крыловском, Новопокровском и Белоглинском районах Краснодарского края.

Энергообъекты поставлены на баланс филиала по договорам постоянного пользования, безвозмездной передачи или аренды. Бывшие собственники – муниципальные образования, сельские поселения, индивидуальные предприниматели и физические лица – не имеют возможности самостоятельно обеспечивать их своевременный ремонт и техническое обслуживание.

«Кубаньэнерго» реализует программу консолидации электросетевого комплекса в статусе системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) Краснодарского края и Республики Адыгея, который присвоен энергокомпании в рамках создания в регионах единых центров ответственности за электроснабжение потребителей. Передача энергообъектов в управление СТСО позволяет повышать надежность и качество электроснабжения потребителей.

Энергетики напоминают: обслуживание электросетевых объектов должно осуществляться в строгом соответствии с отраслевыми техническими правилами, несоблюдение которых может привести к негативным последствиям. Изношенное оборудование часто становится причиной технологических нарушений и снижения качества электроснабжения потребителей.