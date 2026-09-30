«Россети» обеспечат электроэнергией новый хирургический корпус городской больницы в столице Адыгеи

«Россети» приступили к строительству новой энергетической инфраструктуры для подключения к сетям хирургического корпуса Майкопской городской клинической больницы в Республике Адыгея, возводимого в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Объем выданной мощности социально значимому учреждению составит порядка 1,5 МВт.

Для надежного электроснабжения объекта здравоохранения специалисты «Россети Юг» выполнят строительство двухцепной кабельной линии электропередачи 10 кВ протяженностью более шести километров от высоковольтной подстанции до комплектного распределительного устройства, от которого будет запитано учреждение.

Общая площадь четырехэтажного хирургического корпуса составит более 15 тыс. кв. м. Он будет рассчитан на 150 койко-мест, одно отделение отведут под реанимацию. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2028 год.

Ранее в этом году «Россети Юг» реализовали еще один масштабный проект в сфере здравоохранения – обеспечили мощностью развитие одного из крупнейших медицинских центров Волгограда.