В ДРСК рассказали о ходе строительства подстанции 110 кВ «Снеговая» во Владивостоке

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают реализацию проекта по строительству подстанции 110/6 кВ «Снеговая». Новый энергообъект станет важным центром питания в активно развивающемся микрорайоне Снеговая Падь. Он обеспечит как существующие, так и строящиеся многоквартирные дома надёжным и бесперебойным электроснабжением с выдачей мощности в размере 5 МВт.

В настоящий момент строительство энергообъекта завершено примерно на 65 %. Подрядная организация смонтировала блочно-модульное здание, закрытое распределительное устройство, совмещённое с общеподстанционным пунктом управления, открытое распределительное устройство и выключатели 110 кВ, 8 разъединителей, трансформаторы напряжения. Ранее на подстанции энергетики установили 2 силовых трансформатора мощностью 6,3 МВА каждый.