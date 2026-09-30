В Доме Правительства РТ состоялось заседание Совета директоров АО «Сетевая компания»

На заседании Совета директоров под председательством Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина были рассмотрены вопросы надежности электроснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям Компании, результаты производственной и финансово-экономической деятельности, реализация плана капитального строительства Компании за 1 полугодие 2026 года.

Совету директоров представлены показатели, характеризующие надежность электроснабжения, и их динамика за 1 полугодие 2026 года. Компания продолжает реализацию мероприятий, направленных на снижение доли технологических нарушений с прекращением электроснабжения потребителей, внедрение инновационных решений для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей республики, таких как системы секционирования, индикаторы короткого замыкания, системы автоматического восстановления сети (в г .Казани), а также проведение работ под напряжением. В масштабах города Казани за счет работы системы автоматического восстановления сети средние продолжительность и частота отключений за 1 полугодие 2026 года снизились на 25,7% и 26,8% соответственно.

По итогам 6 месяцев 2026 года объем оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям Республики Татарстан составил 14,2 млрд.кВт.ч. Фактический объем потребления электроэнергии ОЭС Средней Волги составил 58,6 млрд.кВт.ч., что на 1,4% выше аналогичного периода 2025 года. Наибольшую величину среди регионов ОЭС Средней Волги имеет потребление в Республике Татарстан (32,4%), рост к 2025 году зафиксирован на уровне 3,5%. Продолжается реализация организационно-технических мероприятий, направленных на снижение величины потерь электрической энергии при ее передаче. Общий объем экономии электрической энергии, достигнутый за 6 месяцев 2026 года, составляет порядка 12 млн кВт∙ч.

За 6 месяцев 2026 года заключен 7 071 договор на технологическое присоединение потребителей, исполнено 5 915 договоров. Общая максимальная мощность по заключенным и исполненным договорам составила 644 МВт и 216 МВт соответственно.

В рамках плана капитального строительства на 2026 год в пределах выделенных источников финансирования осуществляется реализация таких крупных, социально и экономически значимых проектов, как реконструкция ПС 500 кВ Бугульма, ПС 220 кВ Тойма-2, КВЛ 110 кВ Магистральная-Восточная, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Пестрецы. По плану капитального строительства 2026 года выполняются мероприятия, направленные на повышение уровня надежности электроснабжения потребителей и качества поставляемой электроэнергии в сети 0,4-6(10) кВ, мероприятия по подключению потребителей в соответствии с техническими условиями по договорам технологического присоединения. По итогам работы за 1 полугодие 2026 года объем освоенных капитальных вложений составил 6,3 млрд.руб. (без НДС). Существенный объем капитальных вложений направлен на реконструкцию и строительство распределительных сетей 0,4-6(10) кВ, высоковольтных линий, установку приборов учета электроэнергии. Введены в эксплуатацию 6 215 объектов электросетевого хозяйства для присоединения потребителей к сетям Компании, протяженность построенных линий электропередачи составила 268 км, введено 47 МВт трансформаторной мощности.