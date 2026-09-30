В Краснопахорском районе появится логистический центр

Согласован проект первого этапа строительства логистического центра в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту первого этапа строительства логистического центра в деревне Терехово Краснопахорского района столицы. Складское здание и другие сооружения общей площадью более 95 тысяч квадратных метров возведут на свободных от капитальных строений земельных участках площадью 28 гектаров. Объект расположится рядом с выездами на Калужское шоссе, Центральную кольцевую автодорогу и трассу А-107», – рассказал Владимир Ефимов.

Согласно проекту, первый этап работ включает возведение здания склада, контрольно-пропускных пунктов и инженерной инфраструктуры.

«Проект предусматривает строительство складского здания, разделенного противопожарными стенами на семь отсеков общей вместимостью 133,8 тысячи тонн. Кроме этого, запланировано размещение на участке насосной станции, котельной, трансформаторных подстанций, трех дизельных электростанций, очистных сооружений, скважин и другого инженерного оборудования», – отметил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Логистический центр сможет принимать до 435 еврофур и 263 газелей в сутки, обеспечивая ежегодный грузооборот в 2,9 миллиона палет с товарами народного потребления. Предприятие будет работать в две смены по 12 часов. На нем смогут трудоустроить почти 1,3 тысячи сотрудников производственного персонала и административного блока.

На прилегающей территории разместят плоскостные стоянки на 173 машино-места для легковых автомобилей и 115 – для грузового транспорта. Проектом также предусмотрено создание проездов и пешеходных дорожек и озеленение участка.