Более 100 км федеральных автодорог Пензенской области приведут к нормативу до конца 2026 года

В текущем дорожно-строительном сезоне подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» проводит ремонтные работы на трех федеральных трассах Пензенской области: М-5 «Урал», Р-158 и Р-208. Объекты приводятся в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В частности, ремонт на трех участках дорожники завершат раньше намеченного графиком срока – до конца октября. А именно: на автодороге М-5 «Урал» на границе Бессоновского и Городищенского районов с 657-го по 671-й км, на Р-158 – с 406-го по 416-й км и на Р-208 – с 231-го по 240-й км. Здесь уже завершаются работы по устройству слоев износа.

На всех объектах специалисты отдела контроля качества ФКУ «Поволжуправтодор» отбирают пробы уложенного покрытия и проводят испытания по стандартным методикам. «Контроль качества ведется на всех этапах работы. Мы осуществляем входной контроль всех материалов, используемых при ремонте участка автодороги (песок, щебень, щебеночно-песчаные смеси и прочие), затем испытываем саму используемую асфальтобетонную смесь, после этого берем пробы уже непосредственно на участке ремонта. Наша работа напрямую влияет как на безопасность движения, сохранность эксплуатационных свойств дороги, так и на экономичность: позволяет избежать лишних затрат на повторные ремонты», – подчеркнула начальник отдела контроля качества ФКУ «Поволжуправтодор» Зульфия Хуслетдинова.

Работы по устройству слоев износа в этом году велись на пяти отрезках автодороги Р-158 общей протяженностью почти 60 км, проходящих через Мокшанский, Пензенский и Малосердобинский районы Пензенской области. Здесь обновили верхнее покрытие для более надежного сцепления с дорогой, укрепили обочины, нанесли горизонтальную разметку.

В фокусе внимания и искусственные сооружения на федеральной дорожной сети Пензенской области. Например, в этом году определен подрядчик для проведения капитального ремонта моста через р. Ворона на 147-м км трассы Р-208. Активная фаза работ пройдет в 2027–2028 гг. Специалисты проведут демонтаж существующих конструкций, а затем полный комплекс мероприятий по возведению нового сооружения. Также предусмотрены устройство лестничных сходов, водоотвода и дождевой канализации, установка ограждений и монтаж наружного освещения.

Еще на двух искусственных сооружениях региона в этом году начались планово-предупредительные работы. Дорожники приведут в норматив мост через р. Атмис на 548-м км и через ручей Крутой на 660-м км автодороги М-5 «Урал» – в Нижнеломовском и Бессоновском районах соответственно. Сейчас на сооружениях выполняются работы по переустройству мостового полотна, ремонту деформационных швов, замене барьерного ограждения.

На обоих объектах действует реверс со светофорным регулированием, по мере реализации мероприятий будут попеременно перекрываться одна из двух полос для движения. Полностью завершить ремонт на мостах планируют к октябрю 2027 года.