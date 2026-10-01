Кавказ.РФ реализует 28 инвестпроектов в Карачаево-Черкесии

В Черкесске прошла встреча главы КЧР Рашида Темрезова и генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова. Стороны обсудили реализацию инвестпроектов на территории республики при поддержке института развития. Всего это 28 проектов общим объемом инвестиций более 6 млрд рублей, из которых половина — средства Кавказ.РФ.

Важными направлениями взаимного сотрудничества являются развитие туризма и агропромышленный комплекс. Кавказ.РФ продолжает взаимодействие с якорным инвестором курорта «Архыз». В данный момент при экспертной поддержке института развития идет стройка новой зоны катания на южном склоне курорта. Объект включает в себя шесть подвесных канатных дорог (три гондольные и три кресельные) отечественного производства длиной более 10 км, а также трассы протяженностью 30 км. Вся стройка разбита на два этапа: 10 км трасс и две канатки будут построены на первом и 20 км трасс и четыре канатки — на втором.

На сегодня работы производятся на 44 опорах пяти канатных дорог, горнолыжных трассах, гидротехнических сооружениях и объектах инженерной защиты. Плановый ввод в эксплуатацию — 2030 год.

Также большим новым проектом является закладка фруктового сада и строительство оптово-распределительного центра от компании «Архыз-ФрутЛогистик». Проектная мощность производства составляет 10 тысяч тонн яблок в год. На данный момент профинансировано 787 млн рублей со стороны Кавказ.РФ. Это 80% льготного займа, который получил инвестор.