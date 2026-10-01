Михаил Горбачев выступил на форуме РБК Capital Markets 2026

15 сентября первый заместитель генерального директора IEK GROUP Михаил Горбачев принял участие в форуме РБК Capital Markets 2026. В рамках сессии «Пионеры коммуникации: роль работы с инвесторами на рынке публичного долга» он рассказал об опыте IEK GROUP на облигационном рынке и подходах компании к развитию бизнеса.

В IEK GROUP считают, что успешное размещение нельзя оценивать только по объему книги и стоимости заимствования. Для компании, которая планирует регулярно привлекать финансирование на публичном рынке, не менее важны структура инвесторской базы, повторные инвестиции и поведение выпуска после размещения. В среднем доля розничных инвесторов в выпусках IEK GROUP составляет около 33%, а в одном из размещений достигала 47%. Такая динамика отражает результат системной работы с инвесторами и укрепление доверия к Компании как к надежному эмитенту.

Для IEK GROUP важны не только результаты конкретного размещения, но и формирование долгосрочных отношений с инвесторами, их готовность участвовать в последующих выпусках и динамика бумаги на вторичном рынке. Если компания системно выходит на долговой рынок, необходимо учитывать не только собственную выгоду в момент размещения, но и интересы инвесторов. Такой подход позволяет последовательно развивать присутствие на публичном долговом рынке.

IEK GROUP продолжает расширять круг инвесторов и развивать свою долговую историю. В августе 2026 года Компания провела шестое размещение облигаций. Доля розничных инвесторов в выпуске серии 001Р-06 составила 36%, а в июньском размещении достигала 47%. В сентябре Компания также полностью погасила выпуск серии 001P-03 объемом 2 млрд рублей, в том числе за счет собственных средств.

Еще одной темой дискуссии стала устойчивость бизнеса в условиях охлаждения строительного рынка. Влияние высокой ключевой ставки на девелопмент проявлялось по мере прохождения строительного цикла и наиболее заметно отразилось на электротехническом рынке во второй половине 2025 года. Дополнительное давление оказали сокращение складских запасов дистрибьюторами и переход на обязательную маркировку части ассортимента. При этом уже во втором квартале 2026 года IEK GROUP отмечала признаки восстановления спроса. По итогам первого полугодия объем крупных проектных продаж вырос на 20%, в том числе за счет проектов в энергетике, инфраструктуре и транспорте, металлургии, нефтегазовом секторе и ЦОДах.

Одним из долгосрочных драйверов развития IEK GROUP остается устойчивый спрос на решения для передачи и распределения электроэнергии. Потребность в электроэнергии будет расти, в том числе на фоне цифровизации, развития ЦОДов и технологий искусственного интеллекта. Дополнительный потенциал связан с необходимостью модернизации инженерной инфраструктуры.

Для IEK GROUP, чья продукция используется в системах распределения и передачи электроэнергии, эти тенденции формируют устойчивый спрос вне зависимости от динамики отдельных сегментов, включая жилищное строительство. Компания также продолжает диверсифицировать бизнес между отраслями и развивать собственное производство и локализацию.

Отдельный фокус IEK GROUP — переход от поставки отдельных видов продукции к комплексным решениям для крупных проектов.

«Мы уже не просто продуктовая компания. Мы компания, которая поставляет комплексные отраслевые и сегментные решения и работает с крупными проектами. Наши “кроссовки”, которые позволяют двигаться быстрее рынка, — это цифровизация, локализация и диверсификация бизнеса между сегментами», — подчеркнул Михаил Горбачев.

По итогам первого полугодия IEK GROUP также усилила программу операционной эффективности и оптимизации производственной инфраструктуры. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, Компания сохранила положительный свободный денежный поток, а решения IEK GROUP продолжили расширять присутствие в промышленности, энергетике, инфраструктуре, нефтегазовом секторе и сегменте ЦОДов.