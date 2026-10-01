Москву и Минск свяжет высокоскоростное железнодорожное сообщение

Министерства транспорта Российской Федерации и Республики Беларусь подписали в Минске меморандум о сотрудничестве в сфере проектирования и строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Минск. Подписание прошло в присутствии Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и Премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина. Подписи на документе поставили Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин и Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович.

«Переход на высокоскоростное движение позволит, конечно же, сократить для людей столь важное и дорогое – время поездок между российской и белорусской столицами – с семи часов до трех. Уверен, что многие по достоинству оценят такую возможность», – подчеркнул Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании Совета Министров Союзного государства.

Меморандум фиксирует переход проекта в практическую фазу, после того как в июне текущего года Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Андреем Никитиным одобрил его детальную проработку.

Проект ВСМ Москва – Минск имеет стратегическое значение для углубления экономической интеграции двух стран. Протяженность трассы составит более 700 км, а время в пути сократится до 3 часов. Специализированный подвижной состав сможет развивать скорость до 400 км/ч, а прогнозируемый пассажиропоток увеличится до 5,8 млн человек в год.

«Создание ВСМ Москва-Минск – значительный шаг к улучшению транспортной доступности для граждан наших стран и мощный стимул для роста деловой активности. Проект не только свяжет две столицы Союзного государства, но и создаст современный транспортный каркас для прилегающих регионов, способствуя развитию туризма, промышленности, бизнес-активности, а также созданию новых рабочих мест», – подчеркнул Андрей Никитин.

Активная фаза строительно-монтажных работ на минском направлении начнется после запуска ключевых элементов первой российской высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

На двусторонней встрече Андрей Никитин и Алексей Ляхнович рассмотрели основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства в части транспортной отрасли. Ведется работа над внедрением электронной товарно-транспортной накладной e-CMR. С 1 марта введен в действие обязательный реестр участников транспортно-экспедиционной деятельности на платформе «ГосЛог» Минтранса России, в котором уже зарегистрировано порядка 70 тыс. экспедиторов. Кроме того, с 1 сентября в России введен обязательный электронный документооборот на транспорте.

Министры отметили рост объемов перевозки и перевалки белорусских грузов через морские порты РФ, обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры.