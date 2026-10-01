Резидент ТОР построил первую очередь жилого квартала в центре Южно-Сахалинска

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Сахалин», ООО «Развитие Сахалина – Специализированный застройщик» (входит в группу компаний «Главстрой Регионы»), досрочно завершил первый этап создания нового комплекса «Легенда» в границах проспекта Мира и улиц Дзержинского и Рождественской в городе Южно-Сахалинске. Всего в рамках проекта предусмотрено строительство восьми жилых корпусов, рассчитанных на 1082 квартир. Проект реализуется в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

В рамках первой очереди введены 22,3 тыс. кв. м жилья. В ноябре жители комплекса смогут получить ключи от первых 240 квартир.

«Развитие города включает в себя как строительство новых домов, так и создание полноценной среды для жизни. Именно такого подхода мы придерживаемся в нашем проекте. Вместе с жильем формируем общественные и благоустроенные пространства, предусматриваем места для магазинов, кафе и сервисов, а также создаем условия для появления новых рабочих мест, – отмечает генеральный директор компании «Главстрой Регионы» Игорь Панкин. – При этом нам удалось досрочно ввести в эксплуатацию первую очередь проекта, и уже в ноябре, на пять месяцев раньше первоначально запланированного срока, мы начнем выдавать ключи жителям. Досрочная реализация этого этапа стала возможной в том числе благодаря конструктивному взаимодействию бизнеса и органов власти и личному участию губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко. Уверен, что именно такая слаженная работа позволяет не только выдерживать высокие темпы строительства и стандарты качества, но и последовательно преобразовывать отдельные территории в полноценные городские кварталы».

Проект реализуется в центральной части города рядом с действующими социальными и культурными объектами. В пешей доступности находятся школы, детские сады, поликлиника, железнодорожный вокзал, Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова, Сахалинский театр кукол, Сахалинский государственный университет, парк имени Гагарина.

Важной частью преобразования территории станет ее благоустройство. В рамках развития квартала предусмотрено создание качественной и комфортной среды для жителей – общественных пространств, озелененных зон, пешеходных маршрутов и мест для отдыха. На первых этажах жилых корпусов будут открыты коммерческие помещения для магазинов, предприятий общественного питания и других объектов сферы услуг.

«Проект резидента ТОР «Сахалин» реализуется в три очереди. Важно отметить, что первый этап застройки завершен досрочно. Это подтверждает эффективность государственных мер поддержки. Благодаря сниженным налоговым льготам и административным преференциям застройщики возводят качественное жилье с развитой инфраструктурой в короткие сроки. Выгоду получают и местные жители, которые получат ключи от своих квартир раньше запланированного срока. КРДВ комплексно сопровождает проект на всех этапах реализации, от подбора площадки и оформления статуса резидента до помощи в привлечении дополнительных мер поддержки», - рассказала директор КРДВ Сахалин и Курилы Мария Гришинкова.

На ТОР «Сахалин» по соглашениям с КРДВ проекты реализуют 93 резидента, 24 проекта введены в работу. В экономику региона вложено порядка 54 млрд рублей инвестиций из запланированных 228 млрд рублей, создано более 3 тыс. рабочих мест.

Резидентам ТОР доступны сниженные налоги на имущество и прибыль, возможность получения земли без торгов и инфраструктурной поддержки, продвижение продукции и услуг, правовая защита и другие инструменты государственной поддержки.