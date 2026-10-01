СПЕЦКАБЕЛЬ продемонстрировал в Уфе кабель для взрывоопасных производств

Представители завода «Спецкабель» приняли участие в Конференции главных метрологов России, которая состоялась в Уфе под эгидой компании «СИБУР». Мероприятие объединило руководителей метрологических подразделений предприятий нефтегазовой промышленности и российских разработчиков оборудования и программных решений для измерений, промышленного контроля, автоматизации и цифрового управления производственными процессами.

Основное внимание в рамках деловой программы было уделено вопросам организации измерительной деятельности на предприятиях нефтехимического комплекса. Участники обсудили, как сформировать эффективную и устойчивую систему контроля технологических параметров, от которых напрямую зависят стабильность производства, качество выпускаемой продукции и безопасность персонала. Важной темой также стала надежность метрологического обеспечения промышленных объектов. Специалисты обменялись опытом построения систем, позволяющих постоянно отслеживать состояние технологических установок и оперативно реагировать на изменения рабочих параметров.

Помимо участия в деловой части конференции, специалисты «Спецкабеля» представили на выставочной площадке кабельную продукцию для нефтегазовой отрасли. Среди них универсальный кабель-конструктор СКАБ-С, главное преимущество которого — возможность адаптации к конкретным условиям эксплуатации и индивидуальным техническим требованиям заказчика. Также столичный завод демонстрировал серию специализированных взрывозащищенных кабелей, которые помогают снизить потенциальные риски в сложных промышленных условиях.

На конференции представители завода «Спецкабель» смогли не только продемонстрировать актуальные разработки, но и напрямую пообщаться с представителями предприятий отрасли. В ходе встреч и профессиональных дискуссий обсуждались вопросы надежности оборудования, контроля параметров технологических процессов, выбора кабельной продукции и обеспечения безопасной эксплуатации промышленных объектов.