Сергей Цивилев прибыл в Того для участия в работе Российско-Тоголезской межправительственной комиссии

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев прибыл с рабочим визитом в столицу Республики Того - город Ломе.

Первым мероприятием программы стала встреча Сергея Цивилева с Министром экономики и стратегического анализа Того Баданамом Патоки. Сергей Цивилев и Баданам Патоки являются сопредседателями Российско-Тоголезской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, созданной в марте 2026 года.

В узком составе стороны обсудили ключевые направления взаимодействия и дальнейшие шаги по укреплению стратегического партнерства, в том числе в энергетической сфере, и подготовку к проведению третьего саммита «Россия - Африка», который пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.

Также была отмечена успешная работа экспертных групп, предшествовавшая заседанию Межправкомиссии и позволившая детально проработать конкретные шаги сотрудничества.

Обсуждение продолжится в расширенном составе в рамках первого пленарного заседания Российско-Тоголезской межправительственной комиссии. По итогам заседания МПК планируется подписание ряда документов.