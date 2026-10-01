В Коломне заменили более километра кабельных линий для жителей пяти улиц и объектов ЖКХ

Жители домов на улицах Гагарина, Добролюбова, Ленина, Октябрьской революции, Шилова и проспекте Кирова в городе Коломне, а также ключевые объекты коммунальной инфраструктуры получили надежную систему электроснабжения. В конце сентября специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт двух взаиморезервируемых кабельных линий, проложенных от подстанции № 75 «Коломна» до распределительной подстанции № 22. Проведенные работы обеспечили стабильную подачу электроэнергии для более 200 потребителей, а также объектов МУП «Тепло Коломны» — котельной и водозаборного узла.

В ходе производственных мероприятий энергетики проложили 1,2 километра нового высоковольтного кабеля с повышенными изоляционными свойствами. При монтаже участка протяженностью 150 метров специалисты применили метод горизонтально-направленного бурения, что позволило проложить кабельную линию закрытым способом без вскрытия дорожного полотна и нарушения благоустройства городской территории. Перед вводом обновленной сети в эксплуатацию проведен комплекс контрольно-измерительных испытаний.

Капитальный ремонт кабельных линий позволил снизить вероятность возникновения технологических нарушений, обеспечит более стабильную подачу электроэнергии в жилые дома, котельную и ВЗУ, что особенно важно для жителей Коломны в предстоящий осенне-зимний период.