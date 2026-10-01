Жилой комплекс на 772 квартиры строится для программы реновации в Головинском районе

В Головинском районе Северного административного округа столицы ведется строительство многоквартирного дома для реализации программы реновации. Общая площадь квартир в нем превысит 49 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка появится на месте старых пятиэтажных зданий, расселенных по программе реновации, по адресу: улица Флотская, земельные участки 66/1, 66/2, 66/3, 68.

«В новом жилом комплексе будет десять секций, размещенных в трех отдельно стоящих корпусах. Суммарно в них запроектировано 772 квартиры общей площадью свыше 49 тысяч квадратных метров. Часть квартир адаптируют для маломобильных граждан, а пространства общего пользования с безбарьерной средой будут удобны для всех жителей. Придомовую территорию озеленят и комплексно благоустроят: проложат асфальтированные пешеходные дорожки, установят детскую и спортивную площадки с безопасным прорезиненным покрытием, обустроят зону отдыха. Комплекс возводится по монолитной технологии с применением высококачественных материалов российского производства. В двух корпусах уже завершены монолитные работы, начата внутренняя черновая отделка помещений и устройство фасадов. В третьем корпусе рабочие приступили к возведению подземной части здания», – сообщил Владислав Овчинский.

Дом появится в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности есть медицинские и образовательные учреждения, магазины, различные центры услуг, остановки городского транспорта. Рядом находится несколько благоустроенных парковых зон: парк Дружбы, Кронштадтский сквер, парк усадьбы Михалково, Грачевский парк.

Квартиры в домах для реновации отвечают современным представлениям о повседневном комфорте. В них нет проходных комнат и узких коридоров, кухни – просторные, прихожие – функциональные. Увеличенные оконные проемы пропускают много дневного света, а светлая отделка интерьера визуально еще больше расширяет пространство.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство дома для программы реновации на всех этапах.

«Наши инспекторы сопровождают реализацию проекта от подготовительного этапа до приемки. На площадке состоялись две выездные проверки, в ходе которых специалисты оценили качество выполненного объема конструкций и примененных материалов. “Контроль Москвы” фокусируется не на наказании, а на предупреждении нарушений. Для этого делается акцент на профилактической работе и разъяснении обязательных требований», – пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Экстерьер новостройки будет выдержан в терракотово-песочной цветовой гамме, в отделке используют оттенки разной интенсивности – от насыщенного бордового до нежного золотистого. Паттерны придадут облику динамичность и легкость. Фасады облицуют керамическим кирпичом.

Первые этажи в доме будут нежилыми, в них предусмотрены просторные подъездные холлы, колясочные, комнаты консьержей, а также помещения для будущих объектов инфраструктуры.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Напомним, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что с начала года в столице освободили 49 площадок для строительства по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал о реализации программы реновации в Рязанском районе.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».