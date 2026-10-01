Энергетики модернизируют Якутскую ГРЭС-2: новые мощности и импортозамещение

ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) продолжает плановые технологические работы на Якутской ГРЭС-2. Мероприятия направлены на подключение нового генерирующего оборудования и обновление газотранспортной инфраструктуры станции в рамках программы импортозамещения. На период проведения работ генерирующее оборудование станции было остановлено.

В ходе работ энергетики выполнили врезку вновь смонтированного газопровода от дожимной компрессорной станции № 3 до общего коллектора Якутской ГРЭС-2. Также были организованы технологические врезки газопроводов на вновь вводимые газотурбинные установки № 5 и № 6 (ЭГЭС-25ПА). Это один из ключевых этапов подключения газовых турбин мощностью 25 МВт каждая в рамках модернизации.

Модернизация Якутской ГРЭС-2 призвана обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность Республики Саха (Якутия) в соответствии с задачами Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года.

Главный инженер Якутской ГРЭС-2 Николай Аммосов отметил, что выполнен очередной этап масштабной модернизации станции. По его словам, ввод в эксплуатацию новых газовых турбин и инфраструктуры повысит надёжность энергоснабжения Центрального энергорайона Якутии и позволит заместить импортное оборудование. Все мероприятия проводятся с соблюдением повышенных мер безопасности и при строгом контроле за теплоснабжением потребителей. Жители и предприятия города получат новый запас прочности энергосистемы на десятилетия вперёд.