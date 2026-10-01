«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения 28 тысяч жителей пригорода Санкт-Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти

В рамках ремонтной кампании специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» заменили 54 изолятора на воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Выполненные работы позволят предотвратить технологические нарушения на энергообъектах и повысить надежность электроснабжения 28 тысяч жителей населенных пунктов Стрельна, Горелово, Новогорелово и Новоселье. Все использованное оборудование - российского производства.