«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения 28 тысяч жителей пригорода Санкт-Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти
В рамках ремонтной кампании специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» заменили 54 изолятора на воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Выполненные работы позволят предотвратить технологические нарушения на энергообъектах и повысить надежность электроснабжения 28 тысяч жителей населенных пунктов Стрельна, Горелово, Новогорелово и Новоселье. Все использованное оборудование - российского производства.
«Благодаря установке изоляторов на ЛЭП обеспечивается надежное электроснабжение жителей: эти устройства исключают утечку тока в землю через опоры и предотвращают короткие замыкания, а также удерживают провода, принимая на себя их вес, натяжение, порывы ветра и гололед», — отметил первый заместитель директора — главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» Алексей Гришин.