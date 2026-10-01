«Россети Северный Кавказ» установят на подстанции в Назрани «умные» выключатели российского производства

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» заменят на подстанции в городе Назрани два устаревших масляных выключателя на вакуумные аналоги российского производства, оснащенные блоками микропроцессорной защиты и управления.

Проект позволит повысить надежность электроснабжения 49 тысяч жителей и 73 социально значимых учреждений в крупнейшем городе Ингушетии – Назрани, а также в сельских поселениях Кантышево и Долаково.

На реализацию комплекса работ энергетики направят более 15,3 млн рублей.

Коммутационное оборудование, установленное на питающем центре в 1966 и 2001 годах, уже отработало свой ресурс и не отвечает современным стандартам: оно требует постоянного контроля уровня масла, ручного обслуживания и регулярных ремонтов.

Новые российские устройства в случае короткого замыкания за доли секунды гасят электрическую дугу и изолируют поврежденный участок, предотвращая выход из строя дорогостоящих силовых трансформаторов.

В числе главных преимуществ вакуумных выключателей – их полная пожаро-, взрывобезопасность и экологичность: в конструкции нет горючих материалов, а отсутствие трансформаторного масла исключает риски его утечки в почву и вредных выбросов в атмосферу.

Кроме того, интеллектуальные микропроцессорные блоки непрерывно собирают данные о параметрах сети в режиме реального времени. Система самостоятельно проводит диагностику и передает сведения на пульт диспетчера. Это позволяет управлять энергообъектом дистанционно, оперативно реагировать на любые угрозы и переходить к эффективному обслуживанию по фактическому техническому состоянию, а не по жесткому календарному графику.

«Внедрение отечественных интеллектуальных систем на питающем центре позволит нам повысить надежность электроснабжения города Назрани, сел Кантышево и Долаково уже предстоящей зимой», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» Кимран Котиков.

Технические мероприятия предусмотрены Программой ремонта энергообъектов филиала «Ингушэнерго» на 2026 год. Работы будут полностью завершены до конца ноября текущего года.