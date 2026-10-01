«Россети Юг» обеспечили электроэнергией почти 900 новых потребителей в Калмыкии

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» исполнили 896 договоров технологического присоединения к электросетевой инфраструктуре компании в Республике Калмыкия. Объем предоставленной новым потребителям мощности составил 67,6 МВт, что в 6,2 раза больше, чем годом ранее.

Рост показателя связан с подключением к сети Лаганской солнечной электростанции мощностью 54 МВт. Для ее присоединения энергетики калмыцкого филиала возвели заходы воздушной линии электропередачи 110 кВ и реконструировали пять трансформаторных подстанций.

Также в текущем году электроэнергией обеспечены автоматический пост весогабаритного контроля, остановочные павильоны в Элисте, линии наружного освещения на автомобильных трассах, а также медицинские учреждения в Юстинском и Приютненском районах республики.

Напоминаем, что владельцы устройств мощностью до 150 кВт могут подать заявку онлайн и отслеживать ход ее рассмотрения через специализированный Портал‑ТП.РФ. Благодаря интерактивному ресурсу «День потребителя» можно записаться на прием, чтобы обсудить любые вопросы подключения к сети.