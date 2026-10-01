«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения семи тысяч жителей Мясниковского района Ростовской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» реконструировали в Мясниковском районе Ростовской области 14 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 10 кВ и семь комплектных трансформаторных подстанций суммарной мощностью 1,7 МВА. Это позволило повысить надежность электроснабжения семи тысяч жителей сел Несветай, Большие Салы, хутора Красный Крым, а также сократить потери электроэнергии. Объем финансирования проекта составил около 150 млн рублей.

В селе Несветай энергетики привели в нормативное состояние 4,2 км ЛЭП: заменили 138 деревянных дефектных опор на железобетонные, смонтировали 4,5 км самонесущего изолированного провода с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Также установили реклоузер – устройство для дистанционного переключения линий электропередачи в автоматическом режиме. Кроме того, модернизированы две комплектные трансформаторные подстанции.

В селе Большие Салы специалисты реконструировали 6,6 км ЛЭП, установили 269 новых опор. Некоторые линии электропередачи расположены на фермерских полях, поэтому часть их трасс перенесена под землю. Для повышения надежности электроснабжения потребителей заменены пять комплектных трансформаторных подстанций на более мощные.

В хуторе Красный Крым энергетики обновили более трех километров ЛЭП, заменили 99 опор, установили два реклоузера для повышения надежности работы линий электропередачи.

Все материалы и оборудование, используемые в работах, отечественного производства.