Состоялось заседание Совета по защите национальных интересов России в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов

Заседание Совета при Морской коллегии провели помощник Президента России Николай Патрушев и Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.

«В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации в настоящее время Правительством Российской Федерации совместно с Морской коллегией ведётся разработка комплексного проекта “Развитие Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора„. В рамках реализации этих поручений формируется системный подход к развитию Заполярья и Трансарктического транспортного коридора, заключающийся во взаимосвязанном развитии арктических территорий, морских и речных маршрутов и обеспечении безопасности. В рамках работы по формированию комплексного проекта должна быть обеспечена синхронизация работ по формированию инфраструктуры связи, энергетической и транспортной инфраструктуры на Крайнем Севере с вопросами промышленного освоения и социально-экономического развития Арктической зоны России. На заседаниях Морской коллегии и нашего совета, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики эти вопросы неоднократно обсуждались. Ведётся работа по реализации принятых решений», – открыл заседание Николай Патрушев.

Как напомнил Юрий Трутнев, в соответствии с решениями Президента России в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) созданы особый правовой режим и три территории опережающего развития: «Чукотка», «Столица Севера» и «Столица Арктики».

«Предоставленные преференции позволили инвесторам приступить к реализации более тысячи проектов, привлекли в регион более 2,6 трлн рублей инвестиций. В соответствии с уже заключёнными соглашениями к 2036 году общий объём инвестиций в АЗРФ превысит 30 трлн рублей. Продукция, выпускаемая резидентами, – СПГ компании “Новатэк„, нефть и нефтепродукты компаний “Газпром нефть„, “Лукойл„ и НК “Роснефть„, грузы компании “Норникель„ и другие – фактически сформировала грузовую базу Трансарктического транспортного коридора. За 10 лет грузопоток по Северному морскому пути вырос с 4 млн (2014 год) до 38 млн т (2024 год)», – сказал вице-премьер.

Модернизируется и создаётся инфраструктура Северного морского пути (СМП), ледокольный и аварийно-спасательный флот. Усилиями госкорпорации «Росатом» сформирована группировка из восьми атомных ледоколов. На этапе строительства находятся ещё три серийных атомных ледокола проекта 22220, головной атомный ледокол «Лидер» и многофункциональное судно технологического обслуживания. Создана группировка из 14 судов аварийно-спасательного флота, ещё 10 судов – в стадии строительства. Госкорпорацией «Роскосмос» запущено на орбиту четыре спутника гидрометеорологического и радиолокационного наблюдения. В рамках плана развития СМП введены в эксплуатацию объекты федеральной собственности в терминалах «Утренний» для проекта «Арктик СПГ 2» и «Бухта Север» – для проекта «Восток Ойл», морского перегрузочного комплекса СПГ в Мурманской области. МЧС России построен аварийно-спасательный центр в Певеке.

Юрий Трутнев обратил внимание, что ситуация вокруг Российской Арктики и России в целом существенно изменилась за последние пять лет.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным дано поручение актуализировать стратегические арктические документы, главный из которых – Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года с перспективой до 2050 года. В августе текущего года обновлённая стратегия рассмотрена на заседании Совета Безопасности Российской Федерации. Важнейшей задачей стала разработка комплексного проекта развития АЗРФ и Трансарктического транспортного коридора – единой системы маршрутов, включающей в себя Северный морской путь, связанные с ним внутренние водные пути и объекты транспортной инфраструктуры», – отметил Юрий Трутнев и подчеркнул, что комплексный проект станет основным инструментом реализации стратегии, включит в себя сформированный портфель из более чем 300 крупнейших проектов общим объёмом 36 трлн рублей.

Вице-премьер сообщил, что будет создана цифровая платформа управления реализацией комплексного проекта. Подобная система уже разработана для проектов мастер-планов городов Дальнего Востока и опорных населённых пунктов Арктики.

Отдельное внимание при создании Трансарктического транспортного коридора уделяется развитию международных перевозок.

«Уже сегодня важной частью грузовой базы Трансарктического транспортного коридора становится транзит. На сегодняшний день он составляет около 10% от общего объёма грузопотока. Иностранные грузоотправители активно участвуют в транспортировке грузов по СМП. В навигацию 2025 года выполнено 24 рейса, перевезено 410 тыс. т грузов. Это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Большие перспективы видим в развитии партнёрства с Индией и Китаем. В АЗРФ с участием Китая реализуется целый ряд проектов. Интерес к сотрудничеству по Трансарктическому транспортному коридору проявляют республики Корея и Вьетнам», – сказал Юрий Трутнев.

Как отметил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ключевым инструментом реализации Стратегии развития Арктической зоны станет комплексный проект, увязывающий воедино вопросы создания добывающих и перерабатывающих производств и новых энергомощностей, учитывающий потребности в транспортных и логистических объектах.

«Это стратегический документ, направленный на обеспечение экономического развития макрорегиона и повышение качества жизни людей. Показатели комплексного проекта синхронизированы со Стратегией развития АЗРФ. Сформирован пул из 300 крупнейших инвестиционных проектов объёмом 36 трлн рублей. К 2035 году запланирован ввод около 1,4 ГВт в единой и изолированной энергетических системах. Мощность ключевых энергообъектов в Арктике вырастет до 5,6 ГВт. Кроме того, инвесторы планируют создать ещё 3,5 ГВт энергомощностей. Наращивание экспортной грузовой базы неразрывно связано со строительством портовой и подводящей инфраструктуры, в том числе созданием универсальных портов Архангельск и Найба, развитием Мурманского транспортного узла, строительством Северного широтного хода. Реализация комплексного проекта обеспечит экспорт около 150 млн т грузов в год», – пояснил министр.

Участники заседания обсудили дополнительные меры по обеспечению круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора.

Обращено внимание на необходимость взаимосвязанного развития арктических территорий, морских и речных маршрутов и обеспечения безопасности, синхронизации работ по формированию инфраструктуры связи, энергетической и транспортной инфраструктуры на Крайнем Севере с вопросами промышленного освоения Арктики.

Поставлены задачи, направленные на развитие систем связи, навигации и позиционирования судов, повышение доступности и оперативности предоставления информации о гидрометеорологической и ледовой обстановке. Определены меры по комплексному развитию арктических портов.

Рассмотрен проект финансово-экономической модели Трансарктического транспортного коридора в части, касающейся внедрения караванной модели ледокольного обеспечения.

Кроме того, определены направления организации международного сотрудничества в интересах развития Трансарктического транспортного коридора с акцентом на увеличении объёмов международных транзитных грузоперевозок через Арктическую зону России, а также на совместных с дружественными странами мерах противодействия санкционным предписаниям, изданным третьими государствами.