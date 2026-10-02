Энергосистему Мурманской области проверили на надежность

Специалисты генерирующих и электросетевых компаний Мурманской области под руководством диспетчеров Филиала Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области» (Кольское РДУ) в ходе общесистемной тренировки отработали действия при ликвидации условной аварии в энергосистеме региона.

В тренировке также участвовали представители регионального министерства энергетики и ЖКХ. Впервые за ее ходом наблюдали преподаватели профильной кафедры Мурманского арктического университета (МАУ), с которым у Системного оператора действует соглашение о сотрудничестве.

Сценарий тренировки учитывал обстоятельства аварий, ранее происходивших в энергосистеме региона. Он, в частности, предусматривал возникновение короткого замыкания в сети 150 кВ, отключение генерирующего оборудования электростанций, повреждение системообразующих линий электропередачи, перегрузку оборудования высоковольтной сети и условное нарушение электроснабжения потребителей. Перед участниками стояла задача по созданию необходимых в таких случаях временных схем сети и последующему поэтапному восстановлению электроснабжения.

«Сложность сценария заключалась в одновременном наложении друг на друга сразу нескольких аварийных событий. Ликвидация последствий таких аварий требует мобилизации сил и средств энергетиков, ресурсоснабжающих организаций, коммунальных и специальных служб при непосредственном участии органов исполнительной власти и местного самоуправления. В преддверии предстоящих холодов проверка готовности всех энергетиков к максимально сложным условиям имеет принципиальное значение», – отметил директор Кольского РДУ Андрей Щенников.

Действия участников тренировки с учетом различных вводных отрабатывались на современном тренажере, реализованном на базе оперативно-информационного комплекса с использованием математической модели энергосистемы. Он позволяет с высокой точностью смоделировать процессы и параметры режима, которые возникают при реальных сбоях в энергосистеме, а участникам четко понимать к каким последствиям может привести каждое из аварийных событий.

В процессе тренировки диспетчеры Кольского РДУ решали две ключевые задачи. Первая – ликвидация недопустимых параметров электроэнергетического режима для предотвращения развития аварии и полного погашения части энергосистемы. Вторая – создание схем безопасного электроснабжения обесточенных потребителей. Задачи решались путем выполнения оперативным персоналом энергокомпаний диспетчерских команд и с помощью дистанционного управления оборудованием энергообъектов из диспетчерского центра.

«В ходе тренировки проверена готовность служб региона к внештатным ситуациям, отработан порядок взаимодействия между ведомствами и оперативными подразделениями. Энергетическая инфраструктура функционирует в штатном режиме», – резюмировала министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.

Старший преподаватель кафедры энергетики, строительства и транспорта МАУ Таймураз Каиров поблагодарил Системный оператор за предоставленную возможность увидеть работу диспетчерского центра в ходе ликвидации сложного технологического нарушения в энергосистеме Мурманской области.