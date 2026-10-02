Главгосэкспертиза одобрила строительство участка ВСМ от Великого Новгорода до Валдая

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург от Великого Новгорода до Валдая. Заключение было выдано 30 сентября, следует из данных Единого государственного реестра заключений.

Участок Великий Новгород – Валдай является II этапом строительства ВСМ. Проект предусматривает строительство железнодорожного пути общего пользования на территории Новгородского, Окуловского и Маловишерского районов Новгородской области.

В середине сентября в Минтрансе рассказали о планах связать Северо-Западный обход Великого Новгорода с будущим транспортно-пересадочным узлом ВСМ. Новая дорога должна разгрузить городские улицы и дать удобный подъезд к промышленному району и будущему узлу ВСМ.

Ранее ведомство одобрило очередной этап строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Речь идет об 11-м этапе проекта.