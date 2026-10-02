Компания «ССТэнергомонтаж» провела конференцию для проектных институтов в Уфе

22 сентября 2026 года в Уфе состоялась конференция «Технологические и цифровые тренды индустрии электрообогрева: решения для проектных институтов». В мероприятии приняли участие специалисты и руководители ведущих проектных институтов и организаций.

Организатором конференции выступила компания «ССТэнергомонтаж» – крупнейшая российская инжиниринговая компания в сфере систем электрообогрева и безопасности для промышленности, входящая в Группу компаний «Специальные системы и технологии», которая в этом году отмечает своё 35-летие. Компания представила собственные компетенции, цифровой инжиниринг и комплексные решения для безопасности стратегических объектов.

«ССТэнергомонтаж» предлагает клиентам единую точку ответственности и выступает надёжным поставщиком систем электрообогрева и решений для безопасности объектов любого масштаба и сложности в России и за рубежом. Решения компании используются на таких знаковых проектах, как Амурский ГХК, Иркутский завод полимеров, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Харасавэйское и Бованенковское нефтегазоконденсатные месторождения, а также газоперерабатывающий завод Saudi Aramco «Джафур» (Саудовская Аравия) и терминалы наливных грузов FGV Bulkers в портах Джохор и Паханг (Малайзия). Компетенции компании в области цифрового инжиниринга обеспечивают быструю и точную бюджетную оценку и проектирование, собственное производство – оптимальные цену и сроки с контролем качества на каждом этапе, а собственная служба ЭМР, ПНР и сервиса – квалифицированный персонал и реализацию проектов в сжатые сроки.

Отдельный блок выступления «ССТэнергомонтаж» был посвящён технологической безопасности промышленных объектов. Среди представленных решений – устройство отбора мощности для обогрева ответвлений протяжённых трубопроводов, система электрообогрева VELL , представляющая собой современное комплексное техническое решение, обеспечивающее бесперебойную и безопасную работу протяжённых трубопроводов, а также разработка систем комплексного обогрева «кабель + нагреватель» для хранения высоковязких продуктов. Особое внимание было уделено предиктивной аналитике, которую обеспечивает система ConTrace . Это специализированная многоуровневая интегрированная система управления электрообогревом, представляющая собой комплекс устройств для анализа, контроля и управления системой электрообогрева. Кроме того, была представлена ремонтная муфта для кабеля с минеральной изоляцией, обеспечивающая ремонтопригодность таких кабелей.

В рамках направления комплексной безопасности промышленных объектов «ССТэнергомонтаж» представила интегрированные системы безопасности, в том числе инновационную продукцию для систем охранной сигнализации Triboniq™ , которая уже используется на таких знаковых объектах, как «Президент-Отель» и Пушкинская ГРС, а также системы пожарной безопасности.

На мероприятии также были раскрыты возможности партнёра «ССТэнергомонтаж» в сегменте взрывозащищённого оборудования – компании «Сигмиан» , эксклюзивного дистрибьютора продукции WAROM на территории России и Беларуси. WAROM – один из мировых лидеров в сегменте взрывозащищённой электротехнической продукции: компания выпускает свыше 5,5 тысяч наименований изделий, включая взрывозащищённые светильники общего и специального назначения, коммутационное оборудование, посты и шкафы управления, кондиционеры, кабельные вводы и фитинги, и экспортирует их более чем в 50 стран мира. Благодаря статусу эксклюзивного дистрибьютора «Сигмиан» открывает российским предприятиям доступ к этому оборудованию, подкрепляя его полным спектром собственных инжиниринговых компетенций, техническим сопровождением проектов любой сложности на территории РФ, оперативной обработкой заказов и подготовкой ТКП, а также разработкой и поставкой оптимальных технических решений ВЗО WAROM по индивидуальным требованиям заказчиков.