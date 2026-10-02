На Белоярской АЭС пройдут крупнейшие на Урале комплексные противоаварийные учения с участием международных наблюдателей

Масштабные учения позволяют поддерживать высокий уровень безопасности российских атомных станций и профессиональную подготовку персонала.



С 6 по 7 октября 2026 года на Белоярской АЭС и в городе-спутнике атомной станции – Заречном Свердловской области пройдут самые крупные в Уральском федеральном округе и атомной отрасли России комплексные противоаварийные учения – КПУ-2026.



Мероприятия такого масштаба проводятся раз в год на одной из АЭС России. Их цель – отработка совместных действий по условной защите персонала АЭС и населения города, проверка эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций.



В КПУ-2026 будет задействовано более 1 000 человек: сотрудники БАЭС, специалисты кризисного центра «Росэнергоатома» и группы оказания помощи атомным станциям (ОПАС), аварийно-технического центра Росатома, войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны, полиция, спасатели, медики ФМБА, а также представители органов власти Свердловской области и г. Заречного.



Также ожидается присутствие 10-ти иностранных наблюдателей из Беларуси и Казахстана, которые, как представители стран с развивающейся атомной энергетикой, будут перенимать российский опыт реагирования в нештатных ситуациях.



Сценарии подобных учений всегда основываются на практически невероятном сочетании множества неблагоприятных событий – например, возникновении природных катаклизмов с одновременным наложением отказов важных систем безопасности энергоблоков (условно).



Во время КПУ-2026 участники отработают действия по локализации и ликвидации условной аварии, в том числе, по эвакуации граждан, разбору завалов и тушению условных пожаров. Технологический сценарий условной многоблочной аварии смоделируют на тренажёрах энергоблоков № 3 и 4 Белоярской АЭС.

«Часть учебных мероприятий пройдёт на территории Заречного. Жители могут услышать звуки сирен и громкоговорителей системы оповещения, увидеть перемещение групп людей в экипировке, передвижение по улицам и дорогам пожарной и военной спецтехники, развёртывание в черте города пунктов дезактивации и санобработки, выполнение учебных действий по укрытию и эвакуации населения. Просим сохранять спокойствие и не прерывать занятия», – подчеркнул директор Белоярской АЭС Юрий Носов.

Энергоблоки Белоярской АЭС во время учений будут эксплуатироваться в штатном режиме, никаких вмешательств в их работу не запланировано.





Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и её предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.



Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня Госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС ведутся работы подготовительного этапа по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счёт нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.