Nexans запустила в Шарлеруа производство кабельных систем 525 кВ

Компания Nexans ввела в эксплуатацию новую 53-метровую производственную башню на кабельном заводе в Шарлеруа в Бельгии. Комплекс предназначен для расширения выпуска высоковольтных кабельных систем, сообщается в пресс-релизе компании.

Новое оборудование позволит Nexans организовать серийное производство сухопутных кабельных систем постоянного тока высокого напряжения (HVDC) на 525 кВ с медными токопроводящими жилами сечением до 3 000 мм². Площадка также будет подготовлена к выпуску перспективных кабелей переменного тока высокого напряжения (HVAC) с алюминиевыми жилами сечением до 3 500 мм².

Объект входит в инвестиционную программу Nexans стоимостью €90 млн, объявленную в 2024 году. Она предусматривает строительство производственной башни, модернизацию оборудования для изготовления и испытаний кабелей, а также увеличение мощностей по выпуску высоковольтной продукции.

Кабельные системы, произведённые в Шарлеруа, будут применяться для подключения объектов возобновляемой энергетики и межсистемных соединений к наземным электропередающим сетям. Завод также сможет использовать водный транспорт по реке Самбр для доставки продукции, что позволит сократить выбросы, связанные с автомобильными перевозками.

Предприятие Nexans в Шарлеруа выпускает высоковольтные кабели более ста лет. После реализации инвестиционной программы площадка должна стать одним из ключевых европейских производственных центров компании в сегменте кабельных систем 525 кВ.