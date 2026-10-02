ОСК запустила программу модернизации энергоинфраструктуры 33 судоремонтного завода

На территории предприятия ОСК 33 судоремонтный завод состоялась торжественная церемония закладки «капсулы времени», ознаменовавшая начало основного этапа строительства новой модульной газовой котельной. Проект реализуется в рамках энергосервисного контракта с предприятием корпорации «ОСК-Энерго».

В связи с изменениями в схеме теплоснабжения дальнейшая эксплуатация действующей мазутной котельной стала экономически нецелесообразной для нужд завода. Стоимость выработки тепла без городской компенсации возрастает кратно. Чтобы обеспечить предприятие доступным теплом, заключен энергосервисный договор. «ОСК-Энерго» финансирует строительство котельной, а возврат инвестиций происходит за счет будущей экономии на топливе.

«Отказ от устаревших мазутных мощностей в пользу современных газовых технологий – это требование времени. Мы внедряем передовые технические решения, которые гарантируют стабильную работу производственных мощностей предприятия. Этот проект станет отличным примером того, как инвестиции в модернизацию окупаются за счет прямой экономии ресурсов», – отметил директор Департамента технического развития ОСК Илья Гаранкин.

На текущий момент разработана и уже прошла экспертизу проектная документация новой котельной. Также подготовлена площадка, погружены сваи, ведется устройство фундамента, обеспечена поставка основного оборудования и осуществлена прокладка внешних инженерных сетей. Илья Гаранкин и генеральный директор «ОСК-Энерго» Сергей Ремизов заверили, что передача символического ключа от новой газовой котельной состоится в декабре 2026 года.

Генеральный директор 33 судоремонтного завода ОСК Олег Касьянов поблагодарил за начало реализации важного этапа строительства, в котором завод нуждался много лет:

«Новая котельная – это гарантия энергетической независимости нашего завода. Проект позволит многократно снизить затраты на теплоснабжение и обеспечить стабильную работу производственных мощностей. Выражаем искреннюю благодарность компании "ОСК-Энерго" за оказанную помощь и надежное партнерство в реализации этого стратегически важного для нас проекта».

В свою очередь генеральный директор «ОСК-Энерго» Сергей Ремизов отметил, что «ОСК-Энерго», как основная корпоративная энергосервисная и энергосбытовая компания, успешно реализует энергосервисные проекты на предприятиях корпорации: