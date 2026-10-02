Правительство Великобритании объявило о создании новой государственной структуры для ускорения развития передающей сети

Правительство Великобритании анонсировало создание Great British Grid (GBG) – новой структуры (publicly owned body) в составе государственной инвестиционной компании Great British Energy (GBE) – для ускорения развития сетевой инфраструктуры, сокращения сроков подключения новых потребителей, сдерживания растущих затрат и укрепления энергобезопасности. По аналогии с инвестициями GBE в проекты, связанные с цепочками поставок, строительством генерации и СНЭЭ по всей стране, подчиненная ей структура займется проектами по строительству сетей, сочетая государственные инвестиции с частным капиталом и координируя свою работу с сетевыми компаниями.

GBG должна будет дополнить, но не заменить существующие организации, ответственные за управление национальной энергосистемой, – системный оператор NESO и отраслевой регулятор Ofgem сохраняют свои функции в полном объеме. Взаимодействуя с ними, GBG обеспечит не только инвестирование, но и привлечение дополнительных средств со стороны государства. К числу ее задач также отнесены усиление конкуренции и поддержка создания критически важной инфраструктуры там, где она наиболее необходима в Великобритании.

Правительство совместно с NESO и Ofgem уже пересматривает условия для подключения к сетям, в том числе исключая из очереди более 300 ГВт мощности проектов, заявленных исключительно в спекулятивных целях. При этом в ближайшие десятилетия в модернизацию сетей потребуются дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить готовность к растущему спросу со стороны и промышленного, и бытового секторов. Для форсирования процесса подключения рассматриваются модель self build (возможность для разработчиков проектов самостоятельно проектировать и строить инфраструктуру, не дожидаясь выполнения работ сетевыми компаниями) и ускорение тендеров на проекты по развитию магистральных сетей с возможностью участвовать в них более широкому кругу организаций, включая GBG.

Деятельность GBG не повлияет на обязательства по проектам, реализуемым в рамках действующих лицензий или лицензий, условия которых находятся на стадии согласования с Ofgem. Первоначальные расходы на учреждение GBG планируется покрыть за счет текущего бюджета GBE. Параметры долгосрочного финансирования предстоит согласовать в очередном цикле государственного бюджетного планирования.

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