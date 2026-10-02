Режкабель принял участие в «Кроссе нации-2026»

27 минут назад
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Источник:
Режевской кабельный завод
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Сотрудники завода и студенты РПТ, учащиеся по направлению «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации», представив предприятие в спортивном сообществе города. На старт команда вышла в фирменных футболках с символикой завода.

Здоровый образ жизни, спорт и командное взаимодействие являются важной частью корпоративной культуры предприятия. Такие мероприятия помогают поддерживать активный образ жизни, укрепляют командный дух и создают дополнительные возможности для общения коллег и будущих специалистов.

«Кросс нации» стал ещё одним поводом встретиться в неформальной обстановке, проявить спортивный настрой и провести день с пользой и хорошим настроением.

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Режевской кабельный завод (Режкабель)
OOО «Режевской кабельный завод» одно из самых высокотехнологичных предприятий в уральском регионе, специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции. Основные направления деятельности: – кабели монтажные для систем промышленной автоматики – термоэлектродные кабели и провода – кабели контрольные и управления – кабели силовые