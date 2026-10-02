Центр поддержки инжиниринга и инноваций ищет исполнителей для разработки нефтегазового оборудования почти за 5 млрд рублей

Центр поддержки инжиниринга и инноваций ищет исполнителей для создания и доработки высокотехнологичной продукции. Речь идет о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, которые помогут адаптировать оборудование под жесткие стандарты крупнейших нефтегазовых компаний страны, сообщает портал RosTender.info.

Планируется наладить выпуск востребованных инженерных решений внутри России. Это позволит заместить импортные аналоги и обеспечить отрасль надежными комплектующими, созданными с учетом специфических требований заказчиков.

Общая стоимость контракта составляет 5,5 млрд рублей. Заявки от профильных организаций принимают до 16 ноября 2026 года. Победитель отбора займется не только проектированием, но и подготовкой к запуску серийного производства инновационных изделий.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.