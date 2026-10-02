Томсккабель снизил цены и сроки производства на всю номенклатуру кабельно-проводниковой продукции (с медной и алюминиевой жилой).

Номенклатура:

Кабели силовые на напряжение 0,66- 3 кВ, в том числе с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR;

Кабели силовые на напряжение 6-35 кВ; в том числе с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR;

Кабели контрольные;

Кабели силовые гибкие;

Кабели для установок погружных электронасосов (нефтепогружной кабель);

Кабели монтажные;

Кабели судовые (по техническим условиям в соответствии с требованиями Правил Российских морского и речного регистров );

); Кабели для частотно-регулируемых приводов;

Кабели шахтные универсальные, комбайновые, экскаваторные;

Провода для ЛЭП;

Провода для электрических установок;

Провода самонесущие изолированные;

Провода медные/алюминиевые обмоточные со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией;

Провода обмоточные с эмалевой изоляцией;

Провода для подвижного состава.

С полным перечнем кабельно-проводниковой продукции можно ознакомиться на сайте: www.tomskcable.ru/catalog/

Заявку можно отправить Вашему менеджеру или на почту cable@tomskcable.ru