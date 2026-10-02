Томсккабель снизил цены и сроки производства на всю номенклатуру

12 минут назад
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Источник:
ООО Томсккабель
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Томсккабель снизил цены и сроки производства на всю номенклатуру кабельно-проводниковой продукции (с медной и алюминиевой жилой).

Номенклатура:

  • Кабели силовые на напряжение 0,66- 3 кВ, в том числе с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR;
  • Кабели силовые на напряжение 6-35 кВ; в том числе с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR;
  • Кабели контрольные;
  • Кабели силовые гибкие;
  • Кабели для установок погружных электронасосов (нефтепогружной кабель);
  • Кабели монтажные;
  • Кабели судовые (по техническим условиям в соответствии с требованиями Правил Российских морского и речного регистров);
  • Кабели для частотно-регулируемых приводов;
  • Кабели шахтные универсальные, комбайновые, экскаваторные;
  • Провода для ЛЭП;
  • Провода для электрических установок;
  • Провода самонесущие изолированные;
  • Провода медные/алюминиевые обмоточные со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией;
  • Провода обмоточные с эмалевой изоляцией;
  • Провода для подвижного состава.

С полным перечнем кабельно-проводниковой продукции можно ознакомиться на сайте: www.tomskcable.ru/catalog/

Заявку можно отправить Вашему менеджеру или на почту cable@tomskcable.ru

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Томсккабель
ООО «Томский кабельный завод» - один из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России. ООО «Томскккабель» может предложить гибкую систему ценовых скидок, рассчитанную индивидуально под клиента, минимальные сроки изготовления продукции, а так же гарантированное качество.