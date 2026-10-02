В Того состоялось первое заседание Российско-Тоголезской Межправительственной комиссии под сопредседательством Сергея Цивилева

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев принял участие в первом заседании Межправительственной российско-тоголезской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

В состав российской делегации вошли представители федеральных ведомств и бизнеса. Тоголезская сторона во главе с сопредседателем, министром экономики и стратегического анализа Того Баданам Патоки была представлена руководителями профильных ведомств.

В ходе заседания были детально рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, финансово-банковской, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной сферах, в частности, создания транспортного коридора для доставки российских товаров через Того в Западную Африку.

Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере ТЭК. В частности, речь шла о разработке комплексного мастер-плана водно-энергетических ресурсов Того. Этот документ позволит определить основных водопользователей, оценить водные балансы, в том числе в целях развития смежных отраслей экономики, сформировать детальный план мероприятий по строительству ГЭС, а также модернизации существующей инфраструктуры. Как ожидается, результаты работы по данному направлению станут основой национальной политики Того по эффективному и рациональному управлению водно-энергетическими ресурсами.

Отдельно обсуждалась тема среднего и высшего образования, а также изучения русского языка в рамках проекта «Российский учитель за рубежом» и создания соответствующих образовательных центров. Было отмечено, что российская сторона готова поставить Того лучшие методики среднего профессионального образования и профессиональной ориентации детей.

Также обсуждались перспективы партнерства в цифровой сфере на базе российских информационных технологий и сотрудничества в области средств массовой информации.

«Россия подтверждает твердое намерение углубления российско-тоголезского разнопланового партнерства, нацеленность на практический результат и готовность прорабатывать предложения и инициативы экономоператоров наших стран», - отметил Глава российского Минэнерго.

По итогам заседания Сергеем Цивилевым и Баданамом Патоки подписан Протокол первой Российско-Тоголезской Межправительственной комиссии.

Также в присутствии сопредседателей подписан пакет документов:

Меморандум о сотрудничестве между Институтом истории материальной культуры Российской академии наук и Национальной комиссией по культурному наследию Тоголезской Республики;

Меморандум о взаимодействии между Институтом Африки Российской академии наук и Университетом Ломе;

Договор о сотрудничестве между Институтом нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева и Университетом Ломе.

«Сегодня мы заложили основу для дальнейшего расширения российско-тоголезского сотрудничества. Особое значение имеет развитие деловых контактов - российские и тоголезские компании должны лучше знать возможности друг друга и находить точки роста для совместных проектов. Со своей стороны мы будем содействовать созданию условий для такого взаимодействия», - резюмировал Сергей Цивилев.

В завершение стороны отметили, что Российская Федерация и Республика Того поддерживают высокий уровень дружеских отношений с 1960 года. 19 ноября 2025 года Президент России Владимир Путин принял в Кремле Председателя совета министров Республики Того Фора Гнассингбе. Лидеры договорились о дальнейшем расширении взаимовыгодного партнера и создании межправительственной комиссии.

Диалог представителей России и Того продолжится на полях Третьего Саммита и Экономического и гуманитарного форума «Россия -Африка», которые пройдут 28-29 октября 2026 года в Москве.

Кроме того, в рамках визита Сергей Цивилев встретился с Председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе.

Стороны обсудили итоги заседания Российско-Тоголезской межправительственной комиссии, а также дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества.