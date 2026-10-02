«Башкирэнерго» делает сети пригородов Уфы «умнее»

ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») в рамках разработки концепции «Smart grid 2.0» реализует проект «Интеллектуальная система управления и мониторинга электрической сети ООО «Башкирэнерго» в пилотном районе».

В пилотный район входят населённые пункты в пригородах г. Уфы в зоне эксплуатации Новоуфимского района электрических сетей, включая Федоровку, Русский Юрмаш, Нагаево, Зинино и другие. Применение инновационных технологий должно превратить сеть из пассивной инфраструктуры в активную, наблюдаемую и саморегулируемую систему. Проект не просто модернизирует сеть, а создаёт цифровой двойник энергорайона с элементами автономного управления и предиктивной аналитики. Это шаг к сетям будущего — умным, устойчивым и экономически эффективным. Значимость этого проекта для башкирских сетевиков очень высока, так как он определяет вектор цифровизации распределительной сети ООО «Башкирэнерго» на всей территории республики.

Концепция «Smart grid 2.0» является развитием ранее реализованного башкирскими сетевиками в Уфе проекта Smart grid. Опыт построения «умных сетей» в городе-миллионнике адаптирован к сельской местности и дополнился последними достижениями в сферах оперативно-диспетчерского управления, релейной защиты и автоматики, учета потребления электроэнергии.

Цели проекта – снижение аварийных отключений по продолжительности и частоте, а также коммерческих потерь на 25 процентов, сокращение плановых отключений электроэнергии на 15 процентов. Завершение проекта в пилотном районе планируется до конца 2027 года.

На снимке: в центре управления сетями ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» идет обсуждение системы поиска и обнаружения поврежденного участка сети 10 кВ, которая является частью концепции «Smart grid 2.0».