Энергетики «Россети Сибирь» завершают подготовку электросетей Забайкалья к зиме

Энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» завершают подготовку электросетевого комплекса Забайкальского края к зиме. В этом году на техническое обслуживание и ремонты энергообъектов в регионе направлено более 1,1 миллиарда рублей.



Основная часть работ уже выполнена. Специалисты филиала «Читаэнерго» отремонтировали 1 086 километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП), заменили 2 045 опор ЛЭП различного класса напряжения. Кроме того, проведён ремонт 46 подстанций, в том числе трансформаторных и распределительных пунктов, а также 724 единицы другого энергооборудования. Также расчищено свыше 564 гектаров трасс в охранных зонах ЛЭП. Это необходимо для защиты линий электропередачи от попадания веток и сухостоя на провода во время ветреной погоды.



Завершающие работы ведутся во всех округах и районах Забайкалья. В первую очередь в тех населённых пунктах, где состояние энергообъектов требует оперативного вмешательства. В данный момент ведутся работы по расчистке просек воздушных линий электропередачи и уборке порубочных остатков в охранных зонах ЛЭП, а также внутрицеховой ремонт трансформаторов 6–10 кВ.

«Все запланированные мероприятия выполняются в полном объёме в установленные графиком сроки. Делаем всё, что в наших силах, чтобы земляки не столкнулись зимой с серьёзными и длительными отключениями электроэнергии», — отмечает главный инженер филиала «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» Виталий Беленький.