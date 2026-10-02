Главгосэкспертиза согласовала подготовку территории для строительства первого этапа КАД-2

Государственная компания «Автодор» реализует масштабный инфраструктурный проект КАД-2, к который находится на контроле Президента России Владимира Путина.

В конце сентября 2026 года получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации на подготовительные этапы – подготовка территории строительства КАД-2 на участке от М-11 «Нева» до автодороги Санкт-Петербург–Морье («Дорога жизни») протяженностью 62 км.

В рамках этапа подготовки территории строительства предусмотрен целый комплекс инженерных и организационных работ. Он включает в себя отвод земель, выторфовку и замену слабых грунтов основания, освоение лесов и лесовосстановление, переустройство инженерных коммуникаций.

Трасса КАД-2 проходит вблизи памятных мест, на которых в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои, в связи с чем особое внимание уделяется обеспечению сохранности объектов культурного наследия. В рамках подготовки территории предусмотрены масштабные археологические работы и комплексные мероприятия по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов.

В целом реализуемый Государственной компанией участок КАД-2 включает в себя строительство автодороги категории 1Б протяженностью 80 км по основному ходу, который пройдет от трассы М-11 «Нева» до трассы Санкт-Петербург – Матокса вблизи д. Кузьмолово.

На будущей скоростной магистрали планируется устройство четырех полос движения, ширина каждой из которых составит 3,75 м. Проектом предусмотрено возведение 42 искусственных сооружений, включая строительство семи транспортных развязок, а также строительство уникального сооружения - вантового моста через р. Неву длиной 1,27 км.

По завершению всех строительно-монтажных работ водители получат современную трассу без светофоров и пересечений в одном уровне с другими автомобильными и железными дорогами, оборудованную многофункциональной двухсторонней зоной дорожного сервиса для отдыха и получения услуг при поездках на дальние и близкие расстояния.

Строительство КАД-2 поможет перераспределить транзитный поток и разгрузить существующую А-118 КАД и А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» с высокой интенсивностью движения, приняв, в том числе, транзит из портов Балтики, Архангельска и Мурманска.

Это кардинально изменит транспортную ситуацию в Ленинградской области и станет драйвером развития территорий и повышения качества жизни граждан, а также экономического роста страны.